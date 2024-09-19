Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: сборная Европы с Медведевым на торжественном мероприятии Кубка Лэйвера

Фото: сборная Европы с Медведевым на торжественном мероприятии Кубка Лэйвера
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный аккаунт Кубка Лэйвера опубликовал фото с торжественного мероприятия турнира, на котором представлены все игроки сборной Европы с трофеем.

Фото: Laver Cup

В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан команды — швед Бьорн Борг. Для Борга этот турнир станет последним в роли капитана.

Команде Европы будет противостоять сборная мира, в которой сыграют американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины. Капитаном сборной мира является Джон Макинрой.

Отметим, что само соревнование пройдёт 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

Материалы по теме
«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера
«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android