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Фото: сборная Европы с Медведевым на торжественном мероприятии Кубка Лэйвера

Официальный аккаунт Кубка Лэйвера опубликовал фото с торжественного мероприятия турнира, на котором представлены все игроки сборной Европы с трофеем.

Фото: Laver Cup

В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан команды — швед Бьорн Борг. Для Борга этот турнир станет последним в роли капитана.

Команде Европы будет противостоять сборная мира, в которой сыграют американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины. Капитаном сборной мира является Джон Макинрой.

Отметим, что само соревнование пройдёт 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).