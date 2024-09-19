Роджер Федерер встретился с Иванович и Швайнштайгером на Кубке Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер встретился с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2008, бывшей первой ракеткой мира сербской теннисисткой Аной Иванович и её супругом чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером на Кубке Лэйвера.

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан тоже объявил о завершении карьеры. У пары трое детей — два сына, Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.

Напомним, Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы.