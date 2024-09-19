Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер встретился с Иванович и Швайнштайгером на Кубке Лэйвера

Роджер Федерер встретился с Иванович и Швайнштайгером на Кубке Лэйвера
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер встретился с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2008, бывшей первой ракеткой мира сербской теннисисткой Аной Иванович и её супругом чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером на Кубке Лэйвера.

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан тоже объявил о завершении карьеры. У пары трое детей — два сына, Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.

Напомним, Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы.

Материалы по теме
«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера
«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android