Алимбек Качмазов прокомментировал вторую победу в карьере на уровне ATP

Российский теннисист Алибек Качмазов прокомментировал выход во второй круг турнира АТР-250 в Чэнду (Китай). На старте соревнований 252-я ракетка мира обыграл соперника из США 72-ю ракетку мира Александра Ковачевича со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

«Сегодня сыграло положительную роль то, что соперник только прилетел сюда, а я здесь уже нахожусь около месяца. И я намного лучше, как мне кажется, акклиматизирован к такой жаркой погоде. Сегодня, когда мы играли, было что-то около 35 градусов. Когда всё это ещё комбинируется с влажностью, которая сегодня тоже вроде была 70-80%, это, конечно, нелегко.

Насчёт завтрашнего соперника ничего сказать не могу. Не смотрел его матчи и не знаю, буду ли смотреть. Я в целом стараюсь не только на этом турнире, но и на всех других больше играть от себя. Мне даже проще бывает, когда я особо не зацикливаюсь на соперниках и думаю о себе», — приводит слова Качмазова «БОЛЬШЕ!».