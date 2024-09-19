Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алимбек Качмазов прокомментировал вторую победу в карьере на уровне ATP

Алимбек Качмазов прокомментировал вторую победу в карьере на уровне ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Алибек Качмазов прокомментировал выход во второй круг турнира АТР-250 в Чэнду (Китай). На старте соревнований 252-я ракетка мира обыграл соперника из США 72-ю ракетку мира Александра Ковачевича со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

Чэнду. 1-й круг
19 сентября 2024, четверг. 08:10 МСК
Алибек Качмазов
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9
4 		6 7
         
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

«Сегодня сыграло положительную роль то, что соперник только прилетел сюда, а я здесь уже нахожусь около месяца. И я намного лучше, как мне кажется, акклиматизирован к такой жаркой погоде. Сегодня, когда мы играли, было что-то около 35 градусов. Когда всё это ещё комбинируется с влажностью, которая сегодня тоже вроде была 70-80%, это, конечно, нелегко.

Насчёт завтрашнего соперника ничего сказать не могу. Не смотрел его матчи и не знаю, буду ли смотреть. Я в целом стараюсь не только на этом турнире, но и на всех других больше играть от себя. Мне даже проще бывает, когда я особо не зацикливаюсь на соперниках и думаю о себе», — приводит слова Качмазова «БОЛЬШЕ!».

Материалы по теме
Россиянин Качмазов выбил 72-ю ракетку мира Ковачевича из турнира в китайском Чэнду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android