Алибек Качмазов: начинаю осознавать, что могу играть на уровне ATP на постоянной основе

Российский теннисист Алибек Качмазов высказался о своих перспективах игры на уровне ATP. Напомним, в первом круге турнира в Чэнду он обыграл Александра Ковачевича. Это была вторая победа для россиянина на уровне ATP в карьере.
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«Этот год для меня непростой. Я после Астаны (ATP-250. — Прим. «Чемпионата») никакие турниры серии ATP не играл. И когда ты весь год на «челленджерах» — где-то полуфинал, где-то четвертьфинал, где-то первый круг, вдобавок где-то что-то болит, это тяжело. Не так просто в психологическом плане продолжать верить, что ты можешь играть на таком уровне. Приятно, как минимум, что когда это происходит, хоть, к сожалению, пока в моей карьере не так часто, я в целом начинаю осознавать, что мог бы играть на уровне ATP на постоянной основе.
На этом турнире (в Чэнду. — Прим. «Чемпионата») я был в прошлом году. Но в этот раз состав намного сильнее, как и на «Мастерсе», который будет через неделю. Не знаю, с чем это связано. Наверное, всем резко очень понравился Китай. И я мог не попасть на турнир, но в последний день попал, поэтому особенно рад», — приводит слова Качмазова «БОЛЬШЕ!».
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