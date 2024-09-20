Билли Джин Кинг предложила три новаторские идеи, которые смогут изменить теннис в будущем

Экс первая ракетка мира американская теннисистка Билли Джин Кинг предложила три новые идеи, которые в будущем смогут изменить WTA тур.

«Люди всё время спрашивают меня о будущем игры, которую мы все любим, и о том, что изменилось бы, если бы я приложил руку к теннису. Что ж, оставляю здесь свои размышления. Но предупрежу, что некоторые из них могут вас удивить.

Во-первых, я бы изменила систему подсчёта очков. Думаю, что интересующиеся люди, особенно молодёжь, не очень понимают, что такое 15-40 или 30-15. Я предлагаю вести счёт более простым способом: 1, 2, 3 и 4. Если нужно, чтобы выигрывали с преимуществом в два очка, пусть так будет при счёте 3:3, но давайте уберём 15, 30, 40.

Во-вторых, каждый игрок должен носить на корте футболку со своим именем. Почему? Потому что прямо сейчас нам нужно продвигать теннисистов так же сильно, как продвигаются спортсмены в остальных видах спорта. Посмотрите, как они это делают в баскетболе, футболе или бейсболе. Там у игроков есть имя и номер.

В-третьих, пусть на турнирах «Большого шлема» все играют матчи в трёхсетовом формате. Это позволит и мужчинам, и женщинам зарабатывать одинаково. Потому что доход идёт от медиаконтента, и из-за этого женщин всегда мало показывают», — написала Билли Джин Кинг на своей странице в социальных сетях.