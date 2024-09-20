Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алибек Качмазов вышел в 1/4 финала турнира в Чэнду, обыграв японца Дэниэла

Алибек Качмазов вышел в 1/4 финала турнира в Чэнду, обыграв японца Дэниэла
Алибек Качмазов
Комментарии

252-я ракетка мира Алибек Качмазов вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в китайском Чэнду. Российский теннисист обыграл соперника из Японии 90-ю ракетку мира Таро Дэниэла со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Чэнду. 2-й круг
20 сентября 2024, пятница. 08:10 МСК
Алибек Качмазов
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		1
         
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Качмазову удалось реализовать три брейк-пойнта из трёх возможных и выполнить восемь подач навылет. Дэниэл сумел реализовать один брейк-пойнт, выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку.

В следующем раунде соревнований в Чэнду (Китай) Алибек Качмазов сразится с победителем встречи между чилийцем Николасом Харри и словацким спортсменом Лукашем Клейном. Исход этого поединка станет ясен сегодня, 20 сентября.

Календарь турнира в Чэнду (Китай)
Сетка турнира в Чэнду (Китай)
Материалы по теме
«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера
«Лучшие игроки победят». Федерер предсказал успех команды Медведева на Кубке Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android