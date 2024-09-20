Дарья Касаткина — Эмма Радукану: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Сеуле

Сегодня, 20 сентября, состоится четвертьфинальный матч на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), в котором российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина сыграет с британской теннисисткой Эммой Радукану (70-я в рейтинге WTA). Игра начнётся не ранее 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянкой и представительницей Великобритании.
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Касаткина и Радукану провели между собой две встречи на уровне WTA. В обоих матчах победу одержала российская теннисистка. В 2022 году она обыграла Радукану (7:5, 6:4) в первом круге хардового турнира в Остраве (Чехия), а в этом сезоне была сильнее британки на травяных кортах Истбурна (Великобритания). Матч 1/4 финала закончился уверенной победой Касаткиной со счётом 6:2, 6:2.
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