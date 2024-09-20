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Кубок Лэйвера — 2024, 20 сентября: расписание дня, во сколько начало матчей

Кубок Лэйвера — 2024, 20 сентября: расписание дня, во сколько начало матчей
Каспер Рууд
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Сегодня, 20 сентября, в Берлине (Германия) начнутся матчи Кубка Лэйвера — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей. Время начала игр носит предварительный характер.

Кубок Лэйвера — 2024.
Расписание на 20 сентября:

  • 14:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • 15:30. Стефанос Циципас (Греция) — Танаси Коккинакис (Австралия);
  • 20:00. Григор Димитров (Болгария) — Алехандро Табило (Чили);
  • 21:30. Карлос Алькарас/Александр Зверев — Тейлор Фриц/Бен Шелтон.

Капитаны команд на турнире: Европа — Бьорн Борг (Швеция); мир — Джон Макинрой (США). Запасные в этой роли: Даниил Медведев (Россия, Европа), Фрэнсис Тиафо (США, мир).

Календарь матчей Кубка Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
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