Кубок Лэйвера — 2024, 20 сентября: расписание дня, во сколько начало матчей

Сегодня, 20 сентября, в Берлине (Германия) начнутся матчи Кубка Лэйвера — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей. Время начала игр носит предварительный характер.

Кубок Лэйвера — 2024.

Расписание на 20 сентября:

14:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина);

15:30. Стефанос Циципас (Греция) — Танаси Коккинакис (Австралия);

20:00. Григор Димитров (Болгария) — Алехандро Табило (Чили);

21:30. Карлос Алькарас/Александр Зверев — Тейлор Фриц/Бен Шелтон.

Капитаны команд на турнире: Европа — Бьорн Борг (Швеция); мир — Джон Макинрой (США). Запасные в этой роли: Даниил Медведев (Россия, Европа), Фрэнсис Тиафо (США, мир).