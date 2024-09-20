22-летний российский теннисист Качмазов впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира ATP
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Российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов впервые в карьере вышел в стадию 1/4 финала турнира категории АТР. Сегодня, 20 сентября, на соревнованиях в китайском Чэнду он обыграл японца Таро Дэниэла со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
Чэнду. 2-й круг
20 сентября 2024, пятница. 08:10 МСК
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Качмазову удалось реализовать три брейк-пойнта из трёх возможных и выполнить восемь подач навылет. Дэниэл сумел реализовать один брейк-пойнт, выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку.
В следующем раунде соревнований в Чэнду (Китай) Алибек Качмазов сразится с победителем встречи между чилийцем Николасом Харри и словацким спортсменом Лукашем Клейном. Исход этого поединка станет ясен сегодня, 20 сентября.
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