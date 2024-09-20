22-летний российский теннисист Качмазов впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира ATP

Российский теннисист 252-я ракетка мира Алибек Качмазов впервые в карьере вышел в стадию 1/4 финала турнира категории АТР. Сегодня, 20 сентября, на соревнованиях в китайском Чэнду он обыграл японца Таро Дэниэла со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Качмазову удалось реализовать три брейк-пойнта из трёх возможных и выполнить восемь подач навылет. Дэниэл сумел реализовать один брейк-пойнт, выполнил два эйса и допустил одну двойную ошибку.

В следующем раунде соревнований в Чэнду (Китай) Алибек Качмазов сразится с победителем встречи между чилийцем Николасом Харри и словацким спортсменом Лукашем Клейном. Исход этого поединка станет ясен сегодня, 20 сентября.