Даниил Медведев сравнил Кубок Лэйвера с другими турнирами

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отличиях между Кубком Лэйвера и турнирами ATP.

«Знаете, некоторые сильные соперники, может быть, когда вы видите их в своей части сетки, вы хотите, чтобы они проиграли, чтобы вам было легче провести турнир. Здесь это не так. Вы хотите, чтобы все в вашей команде победили, и это странное чувство в некотором роде», — сказал Медведев в интервью пресс-службе Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Даниил Медведев включён в европейскую команду. Его партнёрами станут болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан — швед Бьорн Борг. Григор Димитров заменил в команде испанского теннисиста экс первую ракетку мира Рафаэля Надаля.