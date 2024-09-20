Диана Шнайдер — Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Сеуле

Сегодня, 20 сентября, в Сеуле (Южная Корея) состоится четвертьфинальный матч турнира категории WTA-500 между российской теннисисткой 16-й ракеткой мира Дианой Шнайдер и её соперницей с Украины 18-м номером мирового рейтинга Мартой Костюк.

Встреча на турнире с хардовым покрытием начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это будет первая личная встреча Дианы Шнайдер и Марты Костюк на турнирах категории WTA.

В среду, 18 сентября, в матче второго круга россиянка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла Кэрол Чжао из Канады (272-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:2.