Диана Шнайдер — Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Сеуле
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Сегодня, 20 сентября, в Сеуле (Южная Корея) состоится четвертьфинальный матч турнира категории WTA-500 между российской теннисисткой 16-й ракеткой мира Дианой Шнайдер и её соперницей с Украины 18-м номером мирового рейтинга Мартой Костюк.
Встреча на турнире с хардовым покрытием начнётся не ранее 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сеул (ж). 1/4 финала
20 сентября 2024, пятница. 15:20 МСК
16
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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18
Марта Костюк
М. Костюк
Это будет первая личная встреча Дианы Шнайдер и Марты Костюк на турнирах категории WTA.
В среду, 18 сентября, в матче второго круга россиянка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла Кэрол Чжао из Канады (272-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:2.
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