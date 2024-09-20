Экс-россиянин Александр Шевченко уступил Михаилу Кукушкину в 1/8 финала турнира в Ханчжоу
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Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, не смог пробиться в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В матче второго круга он в двух сетах проиграл другому представителю Казахстана Михаилу Кукушкину — 4:6, 6:7 (3:7).
Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2024, пятница. 08:40 МСК
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 3
Александр Шевченко
А. Шевченко
Матч продолжался 1 час 45 минут. Кукушкин выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%). На счету экс-россиянина 11 эйсов, четыре двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из трёх заработанных (67%).
Соперником Кукушкина в 1/4 финала турнира в Ханчжоу станет победитель матча между российским теннисистом Кареном Хачановым и китайцем Бу Юньчаокэтэ.
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