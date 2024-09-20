Мария Шарапова и Дэвид Бекхэм побывали на ужине от «Стелла Артуа» в Нью-Йорке

Бывшая теннисистка пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова побывала на ужине Stella Summer Series в Нью-Йорке (США). Среди гостей также присутствовал бывший футболист сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм.

«Невероятный вечер в Нью-Йорке с «Стелла Артуа», — написала Шарапова на своей странице в социальных сетях.

Мария Шарапова и Дэвид Бекхэм сделали совместное фото на вечеринке.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За свою карьеру Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.