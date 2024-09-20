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«Италия, Аргентина покажет вам, кто вы». Экс-теннисист Бертолуччи — о матче Кубка Дэвиса

«Италия, Аргентина покажет вам, кто вы». Экс-теннисист Бертолуччи — о матче Кубка Дэвиса
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Бывший теннисист итальянец Паоло Бертолуччи прокомментировал результаты жеребьёвки финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024. В 1/4 финала сборная Италии сыграет с Аргентиной.

«Итальянцы, Аргентина покажет вам, кто вы. Осталось мало времени, чтобы сделать окончательный выбор игроков, но было бы целесообразно, чтобы в Италии подобрали самую надёжную пару против очень конкурентоспособных противников из Аргентины», — приводит слова Бертолуччи La Gazzetta dello Sport.

Финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024 пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Кроме матча Италия — Аргентина, также пройдут встречи США — Австралия, Германия — Канада и Нидерланды — Испания.

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