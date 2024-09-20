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Матчи четырёх российских теннисисток в Сеуле перенесены на день из-за дождей

Все матчи 1/4 финала турнира WTA-500 в Сеуле перенесены на 21 сентября
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В связи с непрекращающимся дождём и неблагоприятным прогнозом погоды на остаток дня все матчи хардового турнира категории WTA-500 в Сеуле отменены. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

По информации источника, все четвертьфиналы и полуфиналы в одиночном разряде пройдут в субботу, 21 сентября.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в Сеуле были запланированы матчи 1/4 финала в одиночном разряде, в каждом из которых участвуют российские теннисистки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, сёстры Вероника и Полина Кудерметовы.

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.

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