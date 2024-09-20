«Играл в приставку по 12 часов». Тейлор Фриц — о последствиях поражения в финале US Open

Американский теннисист седьмая ракетка мира Тейлор Фриц рассказал, как пережил поражение от лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера (3:6, 4:6, 5:7) в финале US Open — 2024.

«Честно говоря, это было хуже, чем я мог себе представить. Впал в депрессию и играл в видеоигры по 12 часов в день, вообще не ел здоровую пищу», — рассказал Фриц в подкасте, организованном совместно с австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и соотечественниками Джоном Иснером и Сэмом Куэрри.

В данный момент 26-летний Тейлор Фриц находится в Берлине, где в составе сборной мира примет участие в Кубке Лэйвера — 2024.