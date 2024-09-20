Потапова — о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ: к сожалению, «Зенит» идёт неплохо

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) высказалась о шансах московского «Спартака» на чемпионство в РПЛ. Спортсменка является фанаткой красно-белых.

«Если говорить глобально, то, конечно, хотелось бы чемпионства «Спартака». Но, к сожалению, «Зенит» тоже неплохо идёт, соперничать с ними не так легко, но у «Спартака» есть все шансы, тем более приобрели новых неплохих игроков, думаю, что это будет плюсом для команды», — приводит слова Потаповой ТАСС.

Напомним, Потапова добралась до третьего круга нью-йоркского ТБШ, где уступила чешской спортсменке Каролине Муховой со счётом 4:6, 2:6.