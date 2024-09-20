«Я ещё не видел, чтобы он играл по-настоящему». Роджер Федерер дал совет Карлосу Алькарасу

Бывший теннисист 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер назвал сильные и слабые стороны в игре третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«К плюсам можно отнести его интенсивность в игре, силу ударов, физические возможности… Но ему нужно поменьше гоняться за каждым мячом, потому что в этом нет необходимости, но он научится с возрастом и временем. Но он также очень силён, когда дело доходит до важных моментов. Я помню, как он победил Новака Джоковича в финале Уимблдона-2023. Новак показывал игру в своих лучших проявлениях, но Алькарас в тот день показал, чего он стоит и что он здесь надолго. Так что я рад видеть, как Карлос играет здесь (на Кубке Лэйвера. — Прим. «Чемпионата»), потому что я ещё никогда не видел, чтобы он играл по-настоящему», — сказал Федерер в интервью перед началом Кубком Лэйвера — 2024.

Напомним, с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия) состоится теннисный турнир Кубок Лэйвера — 2024, в рамках которого между собой сыграют сборные мира и Европы. В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.