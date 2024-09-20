Ига Швёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине

Польская теннисистка первая ракетка Ига Швёнтек снялась с хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба WTA. Она является действующей чемпионкой китайского «тысячника».

По информации источника, польская спортсменка отказалась от участия в соревнованиях по личным обстоятельствам.

23-летняя Ига Швёнтек — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», обладательница 22 титулов WTA в одиночном разряде. Она делит седьмое место с австралийкой Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA.

Турнир в Пекине пройдёт с 25 сентября по 6 октября. В прошлогоднем финале Швёнтек победила российскую теннисистку Людмилу Самсонову — 6:2, 6:2.