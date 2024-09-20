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Теннисистка Потапова: считаю Квинси Промеса одной из легенд «Спартака»

Теннисистка Потапова: считаю Квинси Промеса одной из легенд «Спартака»
Анастасия Потапова (Шевченко)
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38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) рассказала, что считает экс-футболиста красно-белых Квинси Промеса одним из значимых игроков в клубе.

«Очень жаль, что летом ушёл Квинси Промес, он мне очень нравился. Я считаю его одной из легенд «Спартака». Но мне также нравится Роман Зобнин, думаю, что это один из лучших игроков сейчас», — приводит слова Потаповой ТАСС.

Ранее Анастасия Потапова (Шевченко) высказалась о шансах московского «Спартака» на чемпионство в РПЛ. Спортсменка является фанаткой красно-белых.

Напомним, Потапова добралась до третьего круга нью-йоркского ТБШ, где уступила чешской спортсменке Каролине Муховой со счётом 4:6, 2:6.

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