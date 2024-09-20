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Карлос Алькарас рассказал, что делает теннисиста легендой

Карлос Алькарас рассказал, что делает теннисиста легендой
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал хвалебные речи в свой адрес со стороны партнёров по команде Европы на Кубке Лэйвера — 2024. Он рассказал, что делает теннисиста легендой.

«Для меня невероятно слышать, что мои товарищи по команде считают меня легендой мирового тенниса. Я стараюсь не думать об этом. Считаю, что легендой тебя делает то, что ты привносишь в свой вид спорта. Это привлечение широкой аудитории. Или же людей, которые никогда в жизни не смотрели теннис и которые благодаря тебе начинают смотреть его по телевизору и даже играть в него. Думаю, именно это делает спортсмена легендой, а не выигранные турниры или достигнутые успехи», — приводит слова Алькараса We love tennis.

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