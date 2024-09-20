Франсиско Серундоло обыграл Каспера Рууда в первом матче Кубка Лэйвера

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло победил норвежца Каспера Рууда в первом матче Кубка Лэйвера — 2024 со счётом 6:4, 6:4. Аргентинец принёс первое очко сборной мира в противостоянии с Европой.
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Матч продолжался 1 час 40 минут. Серундоло выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных (75%). На счету Рууда три эйса, две двойные ошибки и единственный выигранный брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%).
В следующем матче Кубка Лэйвера на корт выйдут грек Стефанос Циципас, представляющий Европу, и австралиец Танаси Коккинакис, выступающий за сборную мира. Игра пройдёт сегодня, 20 сентября, и начнётся не ранее 16:15 мск.
Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой встречаются сборные мира и Европы.
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