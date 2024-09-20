Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Франсиско Серундоло обыграл Каспера Рууда в первом матче Кубка Лэйвера

Франсиско Серундоло обыграл Каспера Рууда в первом матче Кубка Лэйвера
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло победил норвежца Каспера Рууда в первом матче Кубка Лэйвера — 2024 со счётом 6:4, 6:4. Аргентинец принёс первое очко сборной мира в противостоянии с Европой.

Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2024, пятница. 14:20 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Матч продолжался 1 час 40 минут. Серундоло выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных (75%). На счету Рууда три эйса, две двойные ошибки и единственный выигранный брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%).

В следующем матче Кубка Лэйвера на корт выйдут грек Стефанос Циципас, представляющий Европу, и австралиец Танаси Коккинакис, выступающий за сборную мира. Игра пройдёт сегодня, 20 сентября, и начнётся не ранее 16:15 мск.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой встречаются сборные мира и Европы.

Турнирная таблица Кубка Лэйвера
Календарь Кубка Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android