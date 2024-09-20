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Светлана Кузнецова заявила, что ещё может вернуться на корт

Светлана Кузнецова заявила, что ещё может вернуться на корт
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова рассказала о возможном продолжении своей карьеры.

«Многие спортсмены или, например, артисты, говорят, что завершают карьеру, а потом возвращаются. Не осуждаю их, но мне бы не хотелось так делать. Когда я точно пойму, что не выйду больше на корт, то сообщу об этом. Пока даю себе шанс вернуться. Многое зависит от физического состояния и ряда других факторов.

Сейчас я в стадии ожидания, но моя жизнь теннисом не ограничивается. Я стараюсь развиваться в разных направлениях, узнаю много новых вещей. И, конечно, забочусь о здоровье. Меня никто никуда не гонит. Когда захочу, тогда и приму решение. Мне комфортно в нынешнем статусе», — приводит слова спортсменки «Ведомости. Спорт».

39-летняя Светлана Кузнецова — трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008). Свой последний матч на турнирах WTA она провела в 2021 году на Уимблдоне, уступив в первом круге нидерландской теннисистке Лесли Керкхове — 3:6, 3:6.

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