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«После каждого поражения — депрессия». Светлана Кузнецова — о трудностях в теннисе

«После каждого поражения — депрессия». Светлана Кузнецова — о трудностях в теннисе
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова назвала самые сложные моменты в профессиональном спорте.

«Наверное, эмоциональная составляющая поражений. После каждого проигрыша ты впадаешь на какое-то время в депрессию. На втором месте – теннисный календарь, ты постоянно находишься в разных концах мира, вдали от дома, близких и родных», — приводит слова спортсменки «Ведомости. Спорт».

39-летняя Светлана Кузнецова — трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008). Свой последний матч на турнирах WTA она провела в 2021 году на Уимблдоне, уступив в первом круге нидерландской теннисистке Лесли Керкхове — 3:6, 3:6.

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