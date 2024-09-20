«У меня нет цели стать депутатом или бизнесвумен». Светлана Кузнецова — о своём будущем

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова высказалась о своих целях в будущем.

«У меня нет конкретной цели стать депутатом или бизнесвумен. Я пока познаю себя вне тенниса, поскольку всю жизнь отдала ему. Сейчас у меня появилась возможность участвовать в проектах из самых разных областей. Мне эта разноплановость нравится. Для себя я давно поняла, что нужно заниматься тем, что приносит радость и вдохновение.

Я люблю теннис, он дал мне очень много. Мне по-прежнему хочется развиваться в нём и внести свою лепту. Сейчас изучаю различные теннисные методологии и школы. В этой части мне хочется получить больше знаний. Есть желание помогать развитию тенниса в России», — приводит слова спортсменки «Ведомости. Спорт».

39-летняя Светлана Кузнецова — трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008). Свой последний матч на турнирах WTA она провела в 2021 году на Уимблдоне, уступив в первом круге нидерландской теннисистке Лесли Керкхове — 3:6, 3:6. Об официальном завершении карьеры игрока она не объявляла.