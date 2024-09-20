«Сейчас я не готова отдать свою жизнь подопечному». Светлана Кузнецова — о тренерстве

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова высказалась о возможной работе в качестве тренера.

«Что касается тренерства, то сейчас я не готова отдать свою жизнь подопечному, ведь это снова нужно отключаться от всего, ездить по миру, бросать все проекты. Понимаю, что на 100% вкладываться я могу только в себя. Мне проще самой вернуться в тур – если организм и здоровье позволят, я с удовольствием это сделаю.

Другое дело, когда меня просят о консультациях, я всегда с удовольствием их даю – насмотренность и опыт у меня всё-таки серьёзные. Раньше я не была уверена, смогу ли быть наставником, но, кажется, у меня достаточно хорошо это получается. Приходит прекрасный фидбэк. Уходить в одного игрока пока мне не хочется, но организовать глобальный проект было бы интересно», — приводит слова спортсменки «Ведомости. Спорт».

39-летняя Светлана Кузнецова — трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008). Свой последний матч на турнирах WTA она провела в 2021 году на Уимблдоне, уступив в первом круге нидерландской теннисистке Лесли Керкхове — 3:6, 3:6. Об официальном завершении карьеры игрока она не объявляла.