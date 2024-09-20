«Мирра уже практически звезда». Светлана Кузнецова — о самых перспективных теннисистках

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова назвала самых перспективных теннисисток в женском туре.

«Мирра Андреева уже практически состоявшаяся звезда. Главное – не останавливаться в развитии, реализовывать все свои возможности. Мирра безумно талантлива, у неё прекрасные перспективы, но ещё есть много над чем работать. Отмечу и Диану Шнайдер. Она сильно спрогрессировала в этом году, замечательно играет. Это что касается наших молодых девушек. Из иностранок отмечу сестёр Линду и Бренду Фрухвиртовых – чешки могут вырасти в очень сильных теннисисток», — приводит слова спортсменки «Ведомости. Спорт».

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер — серебряные медалистки олимпийского турнира в Париже в парном разряде.

19-летняя Линда Фрухвиртова — 135-я ракетка мира, победительница одного турнира категории WTA. 17-летняя Бренда Фрухвиртова — обладательница 15 титулов категории ITF в одиночном разряде, экс третья ракетка мира в юниорском рейтинге ITF.