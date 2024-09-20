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Карен Хачанов проиграл 124-й ракетке мира во втором круге турнира в Ханчжоу

Карен Хачанов проиграл 124-й ракетке мира во втором круге турнира в Ханчжоу
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23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал на турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он проиграл китайцу Бу Юньчаокэтэ (124-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Ханчжоу. 2-й круг
20 сентября 2024, пятница. 14:45 МСК
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		4 6
6 7 		6 3
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Матч продолжался 2 часа 28 минут. Хачанов выполнил 18 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Юньчаокэтэ 13 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Бу Юньчаокэтэ сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана, который во втором круге одолел экс россиянина Александра Шевченко.

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