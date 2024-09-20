Янник Синнер посетил Неделю моды в Милане

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер приехал на Неделю моды в Милане (Италия). Он посетил показ весенней коллекции итальянского дома моды Gucci. Синнер является глобальным амбассадором компании с 2022 года.

Фото: Jacopo M. Raule/Getty Images

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема», в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии и US Open. Всего в нынешнем сезоне итальянец победил на шести турнирах АТР в одиночном разряде.

Ранее стало известно, что Янник Синнер был назван послом зимних Олимпийских игр — 2026, которые пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо (Италия) с 6 по 20 февраля.