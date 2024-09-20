Стефанос Циципас обыграл Танаси Коккинакиса в мачте Кубка Лэйвера
Поделиться
Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса в мачте Кубка Лэйвера — 2024 со счётом 6:1, 6:4.
Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2024, пятница. 16:25 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Циципас три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коккинакиса четыре эйса, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.
Стефанос Циципас сравнял счёт между командами Европы и мира. В первом матче Кубка аргентинец Франсиско Серундоло победил норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.
Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой встречаются сборные мира и Европы.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2024
-
18:50
-
18:43
-
18:33
-
18:19
-
17:52
-
17:30
-
17:09
-
17:01
-
16:44
-
16:36
-
16:27
-
16:17
-
16:02
-
14:33
-
13:34
-
13:18
-
13:13
-
13:10
-
12:47
-
12:01
-
11:44
-
11:18
-
10:31
-
10:10
-
10:07
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:26
-
08:30
-
00:58
-
00:51
-
00:41
-
00:26
-
00:16