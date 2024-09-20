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Стефанос Циципас обыграл Танаси Коккинакиса в мачте Кубка Лэйвера

Стефанос Циципас обыграл Танаси Коккинакиса в мачте Кубка Лэйвера
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса в мачте Кубка Лэйвера — 2024 со счётом 6:1, 6:4.

Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2024, пятница. 16:25 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Циципас три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коккинакиса четыре эйса, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.

Стефанос Циципас сравнял счёт между командами Европы и мира. В первом матче Кубка аргентинец Франсиско Серундоло победил норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой встречаются сборные мира и Европы.

Календарь Кубка Лэйвера - 2024
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