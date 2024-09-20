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Кубок Лэйвера и ATP подписали контракт о продлении сотрудничества

Кубок Лэйвера и ATP подписали контракт о продлении сотрудничества
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Кубок Лэйвера и ATP объявили о продлении сотрудничества, которое началось с 2019 года, сроком на пять лет. Об этом стало известно из пресс-релиза Кубка Лэйвера.

«Кубок Лэйвера быстро зарекомендовал себя как уникальное событие нашего сезона», — приводит слова главы ATP Андреа Гауденци официальный сайт турнира.

«Невероятно горжусь тем, что мы создали Кубок Лэйвера. Признание его частью ATP Tour пять лет назад было важной вехой. Было здорово видеть, как игроки, партнёры и болельщики по всему миру приняли Кубок Лэйвера. Я с нетерпением жду его будущего», — добавил швейцарец Роджер Федерер, который активно участвует в популяризации турнира.

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