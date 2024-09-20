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«Пытался реабилитироваться». Циципас — о победе над Коккинакисом на Кубке Лэйвера

«Пытался реабилитироваться». Циципас — о победе над Коккинакисом на Кубке Лэйвера
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над австралийским теннисистом Танаси Коккинакисом в мачте Кубка Лэйвера — 2024.

«Для нас, сборной Европы, было важно заработать очко, мы не очень хорошо начали сегодня утром, но я очень рад, что внёс свой вклад. Пытался реабилитироваться, выйти на площадку и сделать это не только для себя, но и для всей моей команды», — приводит слова Циципаса официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2024, пятница. 16:25 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Напомним, Стефанос Циципас обыграл Танаси Коккинакиса со счётом 6:1, 6:4, сравняв счёт между командами Европы и мира. В первом матче Кубка аргентинец Франсиско Серундоло победил норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4.

Календарь Кубка Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
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