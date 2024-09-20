Турнир ATP-250 в Ханчжоу: результаты игрового дня 20 сентября

20 сентября прошёл очередной соревновательный день на хардовом турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга соревнований.

ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Результаты 20 сентября

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:4, 7:6 (7:3)

Брэндон Накашима (США) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:1

Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Карен Хачанов (Россия) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3

Также с соревнований снялся венгерский теннисист Фабиан Марожан. Его соперник Ринки Хидзиката из Австралии вышел в 1/4 финала.

Турнир в Ханчжоу с призовым фондом $ 1 000 630 проходит с 18 по 24 сентября. До 2024 года эти соревнования проходили в другом китайском городе Чжухае.