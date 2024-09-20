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«Я бесполезен в этой игре». Энди Маррей сыграл на выставочном турнире по гольфу

«Я бесполезен в этой игре». Энди Маррей сыграл на выставочном турнире по гольфу
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей сыграл в гольф в рамках мероприятия Pro-Am, в котором принимали участия различные звёзды Великобритании. Команда Маррея заняла второе место.

«Это другой вид нервозности, потому что в теннисной среде я чувствую себя комфортно. Не думаю, что выйду на корт и забуду, как бить по мячу. А здесь вы немного нервничаете из-за того, что… люди стоят в пяти метрах от того места, куда я бью, и думаю: «Я бесполезен в этой игре». Просто хочется попытаться сохранить мяч в игре и не слишком сильно облажаться», — приводит слова Маррея Tennis.com.

37-летний Энди Маррей провёл последний матч в карьере на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), где в парном разряде дошёл до четвертьфинала.

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