Григор Димитров поделился впечатлениями от времяпровождения с Новаком Джоковичем

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров поделился впечатлениями от времяпрепровождения с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. 17 сентября теннисисты провели выставочный матч в Софии. Димитров одержал победу со счётом 6:4, 2:6, [10:4].

«Я надеялся, что мне не придётся об этом говорить! Новак и я отлично провели время. Честно говоря, он был верным человеком, с которым стоило организовать это мероприятие. Наше время также было посвящено веселью, всё должно было пройти не зря.

Теперь я в команде с этими ребятами (в Кубке Лэйвера. — Прим. «Чемпионата»), и, полагаю, мне придётся сдержать каждое обещание. Так что мне лучше быть осторожнее», — приводит слова Димитрова Tennis World USA.