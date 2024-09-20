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Бывшие первые ракетки мира Анжелика Кербер и Ана Иванович посетили Кубок Лэйвера — 2024

Бывшие первые ракетки мира Анжелика Кербер и Ана Иванович посетили Кубок Лэйвера — 2024
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Бывшие первые ракетки мира, трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» немка Анжелика Кербер и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008 сербка Ана Иванович посетили первый игровой день на Кубке Лэйвера — 2024. Иванович поделилась совместным снимком теннисисток на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Аны Иванович в соцсети

Напомним, Кубок Лэйвера проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой играют сборные мира и Европы.

Кербер провела последний матч в карьере на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), где дошла до четвертьфинала. Иванович завершила профессиональную карьеру в 2016 году.

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