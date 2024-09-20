«Когда я его сломал, начал играть лучше». Серундоло — о матче Кубка Лэйвера с Руудом

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал победу над норвежским теннисистом Каспером Руудом в матче Кубка Лэйвера — 2024.

«Теннис — это как раз то, что нужно! Там много импульса, он может внезапно измениться, поэтому нужно прочувствовать матч. Первые семь геймов были тяжёлыми, длинные розыгрыши, действительно тяжёлые игры, но, когда я его сломал, начал играть лучше. Может быть, он стал немного более расстроенным или обеспокоенным, чтобы играть агрессивнее или изменить свой план. Это борьба один на один, поэтому иногда приходится выплёскивать разочарование на другого игрока», — приводит слова Серундоло официальный сайт Кубка Лэйвера.

Напомним, матч Серундоло и Рууда на Кубке Лэйвера завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу аргентинца и принёс сборной мира первое очко.