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«Когда я его сломал, начал играть лучше». Серундоло — о матче Кубка Лэйвера с Руудом

«Когда я его сломал, начал играть лучше». Серундоло — о матче Кубка Лэйвера с Руудом
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал победу над норвежским теннисистом Каспером Руудом в матче Кубка Лэйвера — 2024.

«Теннис — это как раз то, что нужно! Там много импульса, он может внезапно измениться, поэтому нужно прочувствовать матч. Первые семь геймов были тяжёлыми, длинные розыгрыши, действительно тяжёлые игры, но, когда я его сломал, начал играть лучше. Может быть, он стал немного более расстроенным или обеспокоенным, чтобы играть агрессивнее или изменить свой план. Это борьба один на один, поэтому иногда приходится выплёскивать разочарование на другого игрока», — приводит слова Серундоло официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2024, пятница. 14:20 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Напомним, матч Серундоло и Рууда на Кубке Лэйвера завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу аргентинца и принёс сборной мира первое очко.

Календарь Кубка Лэйвера - 2024
Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
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