Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дядя Новака Джоковича стал президентом Теннисной ассоциации Сербии

Дядя Новака Джоковича стал президентом Теннисной ассоциации Сербии
Комментарии

Дядя 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича Горан Джокович стал президентом Теннисной ассоциации Сербии. Предыдущий президент Мирко Петрович ушел в отставку после девяти лет работы. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

«Мой опыт в теннисе в основном связан с Новаком, но я также семь лет играл на чемпионате Сербии и чемпионате Софии. Моя цель — исправить то, что мы начали делать. Основа всего – финансы.

У нас нет своего помещения, нет Национального учебного центра, и я хочу, чтобы мы решили эту проблему. Это желание всех наших игроков и нас, и я бы даже не баллотировался на эту должность, если бы у нас не было поддержки президента Сербии Александра Вучича», — сказал Горан Джокович.

Материалы по теме
Россиянин Качмазов вышел в дебютный четвертьфинал. Он впервые выиграл два матча за турнир
Россиянин Качмазов вышел в дебютный четвертьфинал. Он впервые выиграл два матча за турнир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android