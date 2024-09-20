«Для меня вполне нормально». Тейлор Фриц объяснил, почему играл по 12 часов после US Open

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц объяснил, почему играл в приставку по 12 часов после поражения от лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера (3:6, 4:6, 5:7) в финале US Open — 2024.

«Это звучит плохо. Игры и еда были скорее праздничными, для меня вполне нормально расслабляться таким образом в течение двух-трёх дней после нескольких недель вдалеке от дома. Это всегда было частью моего процесса и помогало мне почувствовать себя готовым вернуться к работе», — написал Фриц на своей странице в соцсети Х.

В данный момент 26-летний Тейлор Фриц находится в Берлине, где в составе сборной мира примет участие в Кубке Лэйвера — 2024.