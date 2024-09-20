«Немного не повезло». Рууд — о матче на Кубке Лэйвера с Серундоло
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение на Кубке Лэйвера в матче с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.
«Это было тяжело. Чувствовал, что у меня есть шанс на раннее лидерство. Мне немного не повезло, но так иногда бывает в теннисе. Начал подавать очень хорошо, но затем он перехватил мою подачу, я допустил несколько грубых ошибок, и я не то чтобы потерял веру, но он играл хорошо, и мне было трудно найти бреши в его игре», — приводит слова Рууда официальный сайт Кубка Лэйвера.
Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2024, пятница. 14:20 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Напомним, матч Рууда и Серундоло завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу аргентинца. Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой встречаются сборные мира и Европы.
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