«Немного не повезло». Рууд — о матче на Кубке Лэйвера с Серундоло

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение на Кубке Лэйвера в матче с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.

«Это было тяжело. Чувствовал, что у меня есть шанс на раннее лидерство. Мне немного не повезло, но так иногда бывает в теннисе. Начал подавать очень хорошо, но затем он перехватил мою подачу, я допустил несколько грубых ошибок, и я не то чтобы потерял веру, но он играл хорошо, и мне было трудно найти бреши в его игре», — приводит слова Рууда официальный сайт Кубка Лэйвера.

Напомним, матч Рууда и Серундоло завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу аргентинца. Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой встречаются сборные мира и Европы.