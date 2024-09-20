Григор Димитров вывел команду Европы вперёд на Кубке Лэйвера, отыграв две подачи на сет

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров выиграл матч на Кубке Лэйвера, одолев чилийца Алехандро Табило (22-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2). Во второй партии Табило вёл 5:2 и дважды подавал на сет.

Матс продолжался 2 часа 17 минут. Димитров выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Табило девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Димитров вывел команду Европы вперёд — 2-1. Ранее Франсиско Серундоло обыграл Каспера Рууда, а Стефанос Циципас оказался сильнее Танаси Коккинакиса.