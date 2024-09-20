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«Это небольшое преимущество». Циципас — о поддержке Федерера на Кубке Лэйвера

«Это небольшое преимущество». Циципас — о поддержке Федерера на Кубке Лэйвера
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о поддержке бывшего теннисиста 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера на Кубке Лэйвера.

«Роджер точно на нашей стороне. Он сам не хочет этого говорить, но мы все знаем, что он всегда рядом, когда нам нужен в ответственные моменты, и это небольшое преимущество, которое у нас есть. У команды мира есть Род Лэйвер, у нас есть Роджер. Это хорошее соперничество», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, Стефанос Циципас в матче Кубка Лэйвера обыграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса со счётом 6:1, 6:4.

Календарь Кубка Лэйвера
Турнирная таблица Кубка Лэйвера
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