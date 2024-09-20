«Нельзя быть пассивным». Циципас рассказал, чему можно поучиться у Синнера и Алькараса

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, чему можно поучиться у испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Это здорово для тенниса — видеть, как они выигрывают турниры «Большого шлема». Для нас это полезный опыт, мы поняли, что нужно делать, чтобы оказаться в таком же положении. Сейчас они одни из самых сильных и агрессивных игроков. Это также учит тому, что нужно идти вперёд. Нельзя быть слишком пассивным и выигрывать «Большие шлемы». Любая возможность, которая появляется на твоем пути, агрессивный, атакующий теннис — это решение для больших побед, которые нужны, чтобы добиться максимума в карьере», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, на Кубке Лэйвера Стефанос Циципас обыграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса со счётом 6:1, 6:4.