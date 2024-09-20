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«Как мы справились?» Стефанос Циципас опубликовал популярный мем с Даниилом Медведевым

«Как мы справились?» Стефанос Циципас опубликовал популярный мем с Даниилом Медведевым
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал мем с пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. На снимке теннисисты показывают друг на друга пальцем, что напоминает знаменитый мем с Человеком-пауком.

Фото: Страница Стефаноса Циципаса в соцсети

«Как мы справились?» — подписал коллаж Циципас на своей странице в соцсети Х.

Стефанос Циципас и Даниил Медведев принимают участие на Кубке Лэйвера — 2024, который проходит в эти дни в Берлине (Германия), в команде Европы. В первый игровой день грек одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом. На момент написания новости команда Европы ведёт у команды мира со счётом 2-1.

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