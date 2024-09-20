Только Федерер и Зверев чаще Циципаса побеждали в одиночном разряде на Кубке Лэйвера

Сегодня, 20 сентября, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал четвёртую победу в одиночном разряде Кубка Лэйвера. Лучшим результатом могут похвастаться только 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер и немецкий теннисист Александр Зверев. Они одержали по шесть побед каждый.

Норвежский теннисист Каспер Рууд и американец Тейлор Фриц одержали лишь три победы в одиночном разряде.

Напомним, на Кубке Лэйвера Стефанос Циципас обыграл австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса со счётом 6:1, 6:4.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой встречаются сборные мира и Европы.