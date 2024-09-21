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Димитров повторил достижение «Большой тройки», выиграв одиночный матч на Кубке Лэйвера

Димитров повторил достижение «Большой тройки», выиграв одиночный матч на Кубке Лэйвера
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Болгарский теннисист Григор Димитров повторил достижение Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, став четвёртым теннисистом в возрасте 30 лет и старше, кто выиграл одиночный матч на Кубке Лэйвера за сборную Европы.

Сегодня, 20 сентября, Григор Димитров одолел чилийца Алехандро Табило (22-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Димитров вывел команду Европы вперёд — 2-1. Ранее Франсиско Серундоло обыграл Каспера Рууда, а Стефанос Циципас оказался сильнее Танаси Коккинакиса.

Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой встречаются сборные мира и Европы.

Календарь Кубка Лэйвера
Турнирная таблица Кубка Лэйвера
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