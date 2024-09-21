Стефанос Циципас: Кубок Лэйвера волнует меня больше, чем любой другой турнир года

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о значении, которое всё больше приобретает Кубок Лэйвера.

«Люди часто говорят мне, что нам всё равно, но я отвечаю им: «Поверьте, нам очень не всё равно». На кону стоит очень многое, и мы хотим выиграть всё это. Участвуя в этом турнире, понимаю, что с каждым годом его значение возрастает всё больше и больше. С годами он становится всё более и более историческим событием. У нас не так много выставок, которые входят в календарь ATP. На этой неделе Кубок Лэйвера считается турниром ATP, и нет других соревнований или выставок, с которыми его можно было бы сравнить. Для меня Кубок Лэйвера — это турнир чести, в котором нужно играть и гордиться тем, что тебя выбрали.

У нас потрясающая команда игроков и хорошие капитаны, которые направляют нас. Меня больше волнует такое соревнование, как Кубок Лейвера, чем любой другой турнир года. Он пробуждает во мне лучшие качества, всегда чувствовал, что очень хорошо вписываюсь в концепцию, и стараюсь получить от этой недели как можно больше удовольствия», — сказал Циципас на пресс-конференции.