Фриц и Шелтон обыграли Алькараса и Зверева в парном матче на Кубке Лэйвера

Представители команды мира американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон одержали победу над дуэтом из команды Европы испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым в парном матче на Кубке Лэйвера — 2024. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу теннисистов из США.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Фриц и Шелтон выполнили восемь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету Алькараса и Зверева три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

По итогам первого игрового дня и четырёх сыгранных матчей в противостоянии сборной Европы и мира равенство — 2-2.