Фриц и Шелтон обыграли Алькараса и Зверева в парном матче на Кубке Лэйвера
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Представители команды мира американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон одержали победу над дуэтом из команды Европы испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым в парном матче на Кубке Лэйвера — 2024. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу теннисистов из США.
Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2024, пятница. 23:05 МСК
Карлос Алькарас
Александр Зверев
К. Алькарас А. Зверев
Окончен
0 : 2
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|6
Тейлор Фриц
Бен Шелтон
Т. Фриц Б. Шелтон
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Фриц и Шелтон выполнили восемь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету Алькараса и Зверева три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
По итогам первого игрового дня и четырёх сыгранных матчей в противостоянии сборной Европы и мира равенство — 2-2.
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