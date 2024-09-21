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Фриц и Шелтон обыграли Алькараса и Зверева в парном матче на Кубке Лэйвера

Фриц и Шелтон обыграли Алькараса и Зверева в парном матче на Кубке Лэйвера
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Представители команды мира американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон одержали победу над дуэтом из команды Европы испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым в парном матче на Кубке Лэйвера — 2024. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу теннисистов из США.

Кубок Лэйвера. Финал
20 сентября 2024, пятница. 23:05 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
К. Алькарас А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Т. Фриц Б. Шелтон

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Фриц и Шелтон выполнили восемь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету Алькараса и Зверева три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

По итогам первого игрового дня и четырёх сыгранных матчей в противостоянии сборной Европы и мира равенство — 2-2.

Турнирная таблица Кубка Лэйвера - 2024
Календарь Кубка Лэйвера - 2024
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