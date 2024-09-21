Кубок Лэйвера – 2024, 20 сентября: первый игровой день завершился ничьёй

В ночь с 20 на 21 сентября прошли матчи первого игрового дня на Кубке Лэйвера — 2024, который проходит в Берлине (Германия).

По итогам соревновательного дня между сборной Европы и мира равенство — 2-2 по победам в матчах, 4-4 по сетам. Команда теннисистов из Европы имеет преимущество в количестве выигранных геймов — 44-42.

В состав сборной Европы включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции.

В состав команды мира входят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.