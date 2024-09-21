Кубок Лэйвера — 2024, 20 сентября: результаты игрового дня

В пятницу, 20 сентября, завершился первый игровой день Кубка Лэйвера. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Кубок Лэйвера. 20 сентября. Результаты встреч

Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 4:6, 4:6

Стефанос Циципас (Греция) - Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:1, 6:4

Григор Димитров (Болгария) — Алехандро Табило (Чили) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:2)

Карлос Алькарас/Александр Зверев — Тейлор Фриц/Бен Шелтон — 6:7 (5:7), 4:6

По итогам соревновательного дня между сборной Европы и мира равенство — 2-2 по победам в матчах, 4-4 по сетам. Кубок Лэйвера — 2024 проходит с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Капитаны команд на турнире: Европа — Бьорн Борг (Швеция); мир — Джон Макинрой (США). Запасные в этой роли: Даниил Медведев (Россия, Европа), Фрэнсис Тиафо (США, мир).